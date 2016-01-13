Ткачук: «Дела у меня отлично!»

еще раз повторяю тупизм полнейший надо гнать поганой метлой из Зенита руководство и тренеришку АВБешку
Полузащитник «Зенита» Денис Ткачук пока отказался комментировать информацию о готовящемся переходе в «Рубин».
– Денис, мы волнуемся, хотим узнать, как у вас дела?
– Дела у меня отлично! А сказать вам что-то конкретное пока не могу.
– То есть вы пока не можете озвучить информацию о том, где, как и когда продолжите карьеру?
– Нет, пока ничего не знаю.
– Когда узнаете?
– Может, завтра, может, послезавтра, может, через час. Я не такой человек, чтобы обманывать, понимаете, поэтому ничего не буду обещать. Я сам не знаю – сам в такой же ситуации, как и вы.
– То, что вы в последний момент не поехали на сбор с «Зенитом», это ваше решение или решение клуба?
– Тоже это не могу сказать. Но я уверен, что все будет хорошо.