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    Ткачук: «Дела у меня отлично!»

    Полузащитник «Зенита» Денис Ткачук пока отказался комментировать информацию о готовящемся переходе в «Рубин».

    Денис, мы волнуемся, хотим узнать, как у вас дела?

    – Дела у меня отлично! А сказать вам что-то конкретное пока не могу.

    – То есть вы пока не можете озвучить информацию о том, где, как и когда продолжите карьеру?

    – Нет, пока ничего не знаю.

    – Когда узнаете?

    – Может, завтра, может, послезавтра, может, через час. Я не такой человек, чтобы обманывать, понимаете, поэтому ничего не буду обещать. Я сам не знаю – сам в такой же ситуации, как и вы.

    – То, что вы в последний момент не поехали на сбор с «Зенитом», это ваше решение или решение клуба?

    – Тоже это не могу сказать. Но я уверен, что все будет хорошо.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.01.2016 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2016, 17:05

      еще раз повторяю тупизм полнейший надо гнать поганой метлой из Зенита руководство и тренеришку АВБешку

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