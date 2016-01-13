Набиуллин подписал новый контракт с «Рубином»

«Рубин» объявил о продлении контракта с защитником команды Эльмиром Набиуллиным. Новое соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до 2020 года.

«Мы подписали новый контракт с Эльмиром Набиуллиным, игроком основного состава, это местный воспитанник, воспитанник казанского футбола. Поэтому это подписание символично. Мы продлили действующий контракт Набиуллина до 2020 года, потому что считаем, что Эльмир – это будущее нашего клуба, нашей команды. Мы заключили долгосрочный контракт, чтобы Эльмир рос вместе с командой, решал самые амбициозные задачи, которые стоят перед «Рубином».

Для нас важно, чтобы Эльмир Набиуллин думал только о футболе, только о результатах команды и своих результатах. Что немаловажно – мы хотим показать, что местные воспитанники, воспитанники местной академии очень важны для нас. Это будет примером для подрастающего футбольного резерва, который сейчас находится в академии и молодежной команде», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев.

В текущем сезоне Набиуллин провел в РФПЛ 12 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.