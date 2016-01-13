Кубок Испании. «Севилья» и «Мирандес» вышли в четвертьфинал

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» разгромила «Бетис» со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд. Голы забили Рейес, Рами, Гамейро и Какута. Первая встреча этих соперников, напомним, также завершилась победой «Севильи» – 2:0.

В другой ответной встрече «Депортиво» с крупным счетом уступил «Мирандесу» и выбыл из турнира. В первой игре команды сыграли вничью – 1:1.

Кубок Испании. 1/8 финала. Ответные матчи

Севилья – Бетис – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Рейес, 4; 2:0 – Рами, 35; 3:0 – Гамейро, 73; 4:0 – Какута, 89.

Депортиво – Мирандес – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Провенсио, 41; 0:2 – Прац, 55; 0:3 – Превенсио, 71.

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