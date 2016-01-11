Слуцкий и Широков голосовали за Месси

При выборе лучшего игрока 2015 года представители сборной России – главный тренер Леонид Слуцкий и капитан Роман Широков – проголосовали за Лионеля Месси, который в итоге и стал обладателем награды, набрав 41,33% голосов.

Второе место Слуцкий отдал Криштиану Роналду, третье – Мануэлю Нойеру. Широков на вторую позицию также поставил португальца, а на третью – Кевина Де Брюйне.

Напомним, в голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также представители спортивных СМИ.