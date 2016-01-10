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  • Астафьев: «Коваль мог оказаться в «Барселоне», если бы у нее сорвался переход тер Штегена»

Астафьев: «Коваль мог оказаться в «Барселоне», если бы у нее сорвался переход тер Штегена»

10 января 2016, 08:59
1

В услугах голкипера киевского «Динамо» Максима Коваля заинтересованы несколько клубов из Европы. Об этом рассказал агент игрока Антон Астафьев. Кроме того, он сообщил, что два года назад его клиент мог оказаться в «Барселоне». Напомним, нынешний сезон вратарь проводит в аренде в «Оденсе».

«Эвертон» интересовался Ковалем еще прошлым летом. У нас был разговор с ними, а главный тренер «Эвертона» Мартинес лично интересовался молодым вратарем.

По «Бешикташу» также мы вели переговоры прошлым летом, и они грозились сделать предложение. Тогда они проморочили нам голову, но предложения мы так и не получили. С турецкими клубами вообще часто бывают такого рода проблемы. Там красиво всегда говорят и обещают, но это все, как правило, надо делить на три.

У Максима сейчас аренда до лета в «Оденсе». У него есть вторая половина сезона, чтобы показать, на что он способен. Скауты многих европейских клубов будут приезжать, и смотреть на него в этот период. Все зависит от него самого.

У него есть все, чтобы стать вратарем топ-уровня. Не зря два года назад Максимом интересовалась «Барселона». Максим был запасным вариантом, если бы «Барса» тогда не договорилась с тер Штегеном», – сказал Астафьев.

В текущем чемпионате Дании Коваль имеет в своем пассиве 18 пропущенных голов в 10-ти поединках.

Источник: Dynamomania
Дания. Суперлига Украина Динамо К Оденсе Эвертон Барселона Коваль Максим тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (1)
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Aztec58
1452442193
Смешной заголовок! А инфа ещё смешнее.
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