Астафьев: «Коваль мог оказаться в «Барселоне», если бы у нее сорвался переход тер Штегена»

В услугах голкипера киевского «Динамо» Максима Коваля заинтересованы несколько клубов из Европы. Об этом рассказал агент игрока Антон Астафьев. Кроме того, он сообщил, что два года назад его клиент мог оказаться в «Барселоне». Напомним, нынешний сезон вратарь проводит в аренде в «Оденсе».

«Эвертон» интересовался Ковалем еще прошлым летом. У нас был разговор с ними, а главный тренер «Эвертона» Мартинес лично интересовался молодым вратарем.

По «Бешикташу» также мы вели переговоры прошлым летом, и они грозились сделать предложение. Тогда они проморочили нам голову, но предложения мы так и не получили. С турецкими клубами вообще часто бывают такого рода проблемы. Там красиво всегда говорят и обещают, но это все, как правило, надо делить на три.

У Максима сейчас аренда до лета в «Оденсе». У него есть вторая половина сезона, чтобы показать, на что он способен. Скауты многих европейских клубов будут приезжать, и смотреть на него в этот период. Все зависит от него самого.

У него есть все, чтобы стать вратарем топ-уровня. Не зря два года назад Максимом интересовалась «Барселона». Максим был запасным вариантом, если бы «Барса» тогда не договорилась с тер Штегеном», – сказал Астафьев.

В текущем чемпионате Дании Коваль имеет в своем пассиве 18 пропущенных голов в 10-ти поединках.