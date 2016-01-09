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  • Евдокимов: «Готов ли «Газовик» к РФПЛ? Вопрос к президенту клуба»

Евдокимов: «Готов ли «Газовик» к РФПЛ? Вопрос к президенту клуба»

9 января 2016, 12:33

Главный тренер "Газовика" Роберт Евдокимов рассказал о планах оренбуржцев во время зимнего перерыва, а также поделился мнением, готов ли клуб к выходу в РФПЛ.

–​ Готов ли ваш клуб к выступлению в РФПЛ в сезоне-2016/17 и есть ли у вас вообще задача выхода наверх?

– Соответствующая задача есть, а готов "Газовик" к РФПЛ или нет – вопрос к президенту клуба.

–​ Насколько серьезно изменится состав вашей команды в зимнее трансферное окно?

– Ротация, как обычно, будет минимальной. Если кто-то уйдет, тогда кого-то и пригласим.

–​ Где пройдут сборы команды?

– С 15 по 22 января – в Оренбурге, с 23 по 6 февраля и с 11-го по 26-е – на Кипре, а со 2 марта – в Сочи, откуда отправимся на выездную игру с "Тосно".

Какие цели ставите в Кубке ФНЛ?

– Никаких. Главное – подготовка к весенней части первенства.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ ФНЛ Оренбург Евдокимов Роберт
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