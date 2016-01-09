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    Аюпов: «Ни в одном клубе высшей лиги не было таких денег, как в «Асмарале».

    Экс-полузащитник "Асмарала" Ансар Аюпов вспомнил время, когда он играл в команде, владельцем которой был бизнесмен Аль-Халиди.

    – Рассказывали, что вы с владельцем команды могли и в ночной клуб съездить.

    – Было такое. Он возил нас на своем «Мерседесе». Набивались к нему, сзади еще одна машина ехала. Тогда поход в хороший клуб стоил больших денег, а он нас набрал человек десять и повез. Потом, когда чувствовал, что мы разгулялись и счет уже немаленький, он расплатился и быстренько свалил.

    – Еще истории про «Асмарал» помните?

    – Играл у нас молодой футболист, которому должны были выдать подъемные. Офис клуба располагался в высотке на Котельничесеой набережной. И вот этот парень туда приходит, ему дают пачку долларов, и он садится с ней в лифт. На каком-то этаже лифт останавливается, заходят двое и забирают у него доллары.

    – По наводке?

    – Просто говорили, что он незаслуженно себе эти деньги пробивал. В общем, всякое случалось.

    – Рассказывали, что Аль-Халиди купил в Кисловодске дачу Брежнева.

    – Наверное, все-таки арендовал. Купить вряд ли мог. А так, действительно, дача крутая: закрытая территория, охрана по всему периметру, из под крана водичка минеральная течет.

    – Играли на стадионе за Белым домом?

    – Да, и как раз в тот момент, когда начался октябрьский путч, когда танки по Белому дому стреляли, мы были на выезде. Вернулись и не могли на стадион попасть, потому что там боевые действия велись. Когда потом приехали, поле было уже все раскурочено. Раздевалки вообще убитые, не знаю, что в них делали. А у ребят некоторых на территории стадиона машины стояли. Так они все в дырках от пуль оказались. Как решето. В общем, больше мы на это поле не выходили.

    – Правда, что в «Асмарале» были премиальные даже за ничьи?

    – Я думаю, ни в одном клубе высшей лиги не было таких денег, как в «Асмарале». Нам и за голевые передачи платили, и за сухие матчи. Гол, по-моему, 250 рублей стоил. В общей сложности за месяц набегало 4,5-5 тысяч при средней зарплате в стране 300 рублей. Аль-Халиди еще машины дарил – «Москвичи»-41-е.

    – Почему у Аль-Халиди резко закончились деньги?

    – Все по-разному говорят. Я слышал версию, что во время путча он не на тех поставил. Финансово поддерживал путчистов и проиграл. Когда все разрешилось, власть начала его душить.

    Источник: Бобсоккер

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    09.01.2016 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 января 2016, 09:37

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