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    «Рубин» договорился с «Палмейрасом» о переходе Кристальдо

    По информации Blogdopraetzel, "Палмейрас" принял предложение "Рубина" о покупке форварда Джонатана Кристальдо. Сделка будет оформлена в зимнее трансферное окно.

    В декабре клуб из Казани предлагал за игрока 1,85 миллиона евро, что не устроило бразильцев. После этого "Рубин" повысил предложение до 2,3 миллиона, на которое руководство "Палмейраса" ответило согласием, сообщает источник.

    В прошедшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 31-м поединке, отметившись девятью голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2016 14:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 9 января 2016, 09:05

      КристальНо))

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 9 января 2016, 08:08

      Будем смотреть;)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 8 января 2016, 20:25

      Вперед, хороший игрок.

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