Наталья Шустикова: «Скорой» не было почти полтора часа»

Наталья Шустикова, жена бывшего игрока московских ЦСКА и «Торпедо» Сергея Шустикова, рассказала об обстоятельствах его смерти. Напомним, Шустиков скончался сегодня в возрасте 46 лет от сердечного приступа.

– Он лежал дома, смотрел телевизор – «Шерлока». Днем Сережа себя не очень хорошо чувствовал. Не хотел кушать. Дискомфорт был. Вечером попил бульон, сходил в душ, включил «Шерлока». И вот в начале первого он меня позвал и сказал: «У меня что-то со зрением. Я не вижу».

Это был первый приступ. Подозреваю, что это был инсульт, но он его отпустил. Сережка даже не понял. Говорил: «Я что, уснул что ли?!» А потом когда вызвали скорую… Ее не было долго. Почти полтора часа. А потом, когда случился второй приступ… Он его не отпускал, не заканчивался. Думаю, что это уже был инфаркт. Но врачи ничего не сказали мне. Второй доктор сказал: «Может, тромб?!»

– Врачи не успели ко второму приступу?

– Мы вызвали скорую, когда был первый приступ. Когда врачи долго не приезжали, случился и второй. Сережка у меня на руках был. Дышал. Я держала его. Он слабел. Но все дышал. Потом приехал врач. Один врач! Аппаратура была у него в машине. Дети за ней побежали. За аппаратурой. Пока все это делалось, я качала помпу, а врач массаж сердца делал. Потом уже вторая бригада приехала. В общем, вот так вот все…

– Не можем не спросить: у Сергея были проблемы с сердцем?

– У него не было проблем с сердцем. По крайней мере таких, чтобы ставить диагнозы, – сказала Наталья.