Цена Драговича отпугнула «Лестер»

«Лестер», который проявлял интерес к защитнику киевского «Динамо» Александру Драговичу, вынужден отказаться от этого трансфера из-за слишком высокой цены.

Сообщается, что изначально киевляне хотели получить за своего футболиста 21,9 миллиона евро, после чего подняли цену до 33-х миллионов. «Лестер» же был готов заплатить за Драговича только 16 миллионов.

Ранее появлялась информация о том, что в услугах игрока заинтересован главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери. Кроме того, Драговичем интересуется «Интер».