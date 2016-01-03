Иско просит Переса отпустить его в «Манчестер Сити»

Полузащитник "Реала" Иско хочет сменить клубную прописку и попробовать свои силы в АПЛ. Хавбек сборной Испании не имеет стабильного места в команде Рафаэля Бенитеса, что вызывает его беспокойство накануне Евро-2016.

Сообщается, что во вторник представители футболиста проведут в Мадриде встречу с президентом "Реала" Флорентином Пересом, где обсудят возможный трансфер Иско в "Манчестер Сити". "Горожане" предлагают за футболиста 34 миллиона евро, но у них есть серьезный конкурент в лице "ПСЖ".