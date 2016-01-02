Райола: «Ибрагимович впервые в жизни хочет стать свободным агентом»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "ПСЖ" Златана Ибрагимовича, рассказал, что хотел бы видеть своего клиента в одном из клубов АПЛ.

"Сейчас сложилась непростая ситуация, потому что впервые в жизни он хочет стать свободным агентом. Нам поступило уже много предложение от разных клубов, но Златан еще не решил. Я хотел бы видеть его в АПЛ. Эта лига буквально создана для него, учитывая его силу и технику.

Однако до конца нынешнего сезона Ибрагимович точно останется игроком "ПСЖ". У него крепкие отношения с клубом", – отметил Райола.