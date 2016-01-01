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    Слуцкий: «Энергетика великой России скажется на выступлении сборной»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий произнес напутственную речь перед наступлением 2016 года, в котором национальная команда сыграет на Чемпионате Европы.

    «В новом году я бы хотел пожелать болельщикам верить в российский футбол – в национальную сборную, в клубы; и, конечно, максимально поддерживать любимые команды энергетически.

    Я уверен, что положительная энергетика такой огромной, великой страны, как Россия, ее чудесных людей позитивно скажется и на выступлении национальной команды, и на игре клубов», — пояснил Слуцкий.

    Источник: Sports.ru

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    01.01.2016 13:29
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 1 января 2016, 20:12

      Если бегать не будут,хоть весь мир их поддержи результата не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Любер 1 января 2016, 18:11

      Верим, поддержим. А как же иначе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 января 2016, 14:07

      в общем, надежда только на чудо...

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