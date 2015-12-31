Ловчев: «У Халка нет врагов в «Зените», ему больше нечего доказывать им»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил выступление нападающего «Зенита» Халка.

«Когда он пришел, он был игроком сборной и звездой «Порту», купленной за огромные деньги. Спустя два года он стал футболистом, который плохо провел ЧМ-2014 и который разрушил игру «Зенита». Но потом все изменилось, и я склонен думать, что на перемены в игре Халка Дзюба оказал точно такое большое влияние, как и Халк – на результативность Артема. Бразилец раскрылся как командный игрок. Он стал организатором игры команды, такое впечатление, что у него нет врагов в команде и больше нечего доказывать им», – отметил Ловчев.