Малафеев: «В приподнятом настроении жду Нового года. Он же 16-й, а это – мой номер»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, чем ему запомнился уходящий год и чего ждет уже в новом.

–​ Чем вам запомнился уходящий год, что было в нем наиболее яркое?

– Мои успехи в футболе (улыбается) явно не на первом плане в этом году. Тем не менее есть же командный результат, и он превосходный. Я говорю об уверенном выходе в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Пока мы не очень радуем наших болельщиков выступлением в национальном первенстве, но это поправимо в новом году. Поэтому я в приподнятом настроении жду наступления 16-го года. Он же 16-й, а это – мой номер!