«Мордовия» не будет подписывать новичков этой зимой

«Мордовия» на собирается приобретать игроков в зимнее трансферное окно из-за отсутствия инвестора и падения курса рубля. Об этом сообщил глава республики Мордовия Владимир Волков.

«Задача остается прежней – сохранить прописку в Премьер-лиге. Другой вопрос, как ее выполнить. У нас пока нет крупного инвестора, с помощью которого можно было бы усилить команду. К тому же курс доллара так ощутимо вырос. Из-за этого действующим игрокам «Мордовии» в рублях мы уже платим вдвое больше, чем на момент подписания контрактов. Соответственно, и задача усложнилась в два раза за один сезон. Поэтому точно могу сказать, что новых игроков не будет», – приводит слова Волкова stolica-s.su.

По словам главы республики, работой главного тренера он доволен.

«К работе тренера у нас пока вопросов нет. По характеру и зрелищности игры команда Гордеева не хуже той, которая в прошлом сезоне заняла восьмое место в чемпионате России. Были просто удивительные игры. Чего стоил только первый тайм домашнего матча с ЦСКА! Но случались и провалы. Надо рассуждать с такой позиции: насколько новый тренер способен принципиально переломить ситуацию».