Гендиректор «Кубани»: «Варианты продажи Бальде мы не рассматриваем»

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг нападающего команды Ибрахима Бальде. Контракт сенегальца с клубом заканчивается летом 2016 года и продлевать его футболист не собирается. Также игрок заявил о своем желании покинуть Краснодар уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Мне неизвестно, что Бальде говорил о желании уйти уже зимой. В данный момент варианты его продажи мы не рассматриваем. Он действительно отказался от продления контракта, но время определиться с его будущим у нас еще есть. Возможно, Бальде передумает и останется», – сказал Стаценко.

Бальде в текущем сезоне сыграл за «Кубань» в 15 матчах и забил три мяча.