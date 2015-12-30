«Сандерленд» – «Ливерпуль». Смотреть онлайн

В 19 туре английской Премьер-лиги «Сандерленд» дома сыграет с «Ливерпулем». Хозяева наверняка попробуют предпринять всевозможные усилия для того, чтобы остановить свою проигрышную серию, которая достигла уже пяти матчей. Мерсисайдсы же тоже не могут похвастаться удачными результатами в декабре. За последние шесть матчей подопечные Юргена Клоппа сумели одержать лишь одну победу, пускай и над лидером чемпионата «Лестером». Так что матч обещает быть, как минимум, боевым.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона

Начало встречи в 20:15. Не пропустите!