РФС: «Слуцкий будет совмещать посты до окончания Евро-2016»

Российский футбольный союз прояснил ситуацию вокруг соглашения с Леонидом Слуцким, совмещающим посты главного тренера сборной России и московского ЦСКА. Также стало известно, что наставник молодежной команды страны будет определен позднее.

«До окончания Чемпионата Европы во Франции Леонид Слуцкий будет совмещать посты главных тренеров национальной сборной России и ПФК ЦСКА. Вопрос по наставнику молодежной сборной России будет решен позднее, а на Кубок Содружества в Санкт-Петербург в январе команду повезет спортивный директор РФС Николай Писарев», - говорится в сообщении на официальном сайте организации.