Халк: «Могу понять решение Виллаш-Боаша покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Халк рассказал о своем отношении к заявлению главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша о том, что текущий сезон станет для него последним в Санкт-Петербурге.

– Это личное решение главного тренера. Я, наверное, могу его понять: он стал отцом – у него родился сын. И конечно, он хочет быть ближе к семье, больше времени посвящать ей. Я действительно много с ним это обсуждаю. Но я стараюсь уважать его решение и не вмешиваться в него.

– Для вас важно, чтобы новый тренер был португалоговорящим?

– Мне кажется, совершенно не важно, на каком языке говорит твой тренер. Главное, чтобы у него были те же цели, что и у тебя: чтобы он шел к победе, заставлял клуб расти и развиваться.

– Многие говорят, что преемником Боаша может стать Сергей Семак. Или Владислав Радимов. Как воспримете их назначение? Они уже готовы к самостоятельной тренерской работе?

– Я не могу принимать такие решения. Я все-таки просто работаю в команде и думаю, что решение примет руководство клуба.

– Вы лидер и главная звезда клуба. У вас наверняка есть свое мнение.

– Я имел счастье играть с Семаком, и мне очень нравится работать с ним как с помощником главного тренера. Сергей – замечательный человек. Он относится с большой нежностью к клубу – он очень его любит. За это время Семак очень многому научился. Так что я думаю, что он вполне может занять пост главного тренера.