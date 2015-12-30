Халк: «Жизнь в России научила преодолевать сложности»

Полузащитник «Зенита» Халк рассказал, чему его научила жизнь в России.

«Жизнь в России научила преодолевать сложности. Я стал тут сильнее. Я приехал сюда в не самый удачный момент: в «Зените» были очень сложные отношения между игроками. Я смог это преодолеть. И сейчас я счастлив. Мне здесь все очень нравится.

Как провожу свое время? В основном провожу время дома. Утром я всегда езжу на тренировку, после этого возвращаюсь домой примерно в 3–4 часа дня. После этого уже и дети возвращаются из школы или я сам их забираю. И потом проводим время вместе с семьей дома. Всегда есть какие-то дела. Мои дети действительно хорошо говорят по-русски и по-английски. У них много друзей в школе. Мне же сложнее. Скажу честно, что говорю очень плохо и знаю просто некоторые слова.

Какое русское слово произвело на меня большее впечатление? Не скажу, что какое-то слово меня особо впечатлило, но есть два слова, которые я всегда ношу с собой: это «спасибо» и «пожалуйста». Я с самого начала старался сделать так, чтобы их произносить хорошо», – поделился Халк.