Смоллинг: «Мы играем за тренера и за собственное будущее»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг после ничьи с «Челси» (0:0) в 19 туре чемпионата Англии заявил, что игроки просто не могли не играть за главного тренера команды Луи ван Гаала.

«Сказать, что мы не играли за тренера, будет глупо. Что бы то ни было, мы все также играем за собственное будущее, поэтому нет причины для того, чтобы кто-то не играл за тренера. И каждый раз, когда мы выходим на поле, мы хотим показать, насколько классной командой мы являемся.

Ван Гаал остается собой с самого первого дня нашей встречи с ним. Он не меняется и не собирается этого делать, потому он и добился столь большого количества успехов за свою долгую карьеру», – отметил Смоллинг.