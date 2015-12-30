Ловчев: «Почему правоохранительные органы не заинтересовались словами Тарасова?»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал резонансное заявление полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова об участии в договорном матче.

«Не удивляет в принципе информация о договорняках. Слов было много, но если раньше все было в предположительном ключе, то сейчас футболисты в принципе не стесняются рассказывать, где и когда. После заявления Тарасова президент РФС сказал что-то вроде «лучше молчать, чем говорить». Раньше говорили, что у нас нет законов, чтобы бороться с договорняками, сейчас вроде законы появились. Почему этим делом не интересуются в РФС? И у нас ведь есть правоохранительные органы – дело, о котором рассказывает Тарасов, не давно минувших дней, можно расследовать. Было бы желание. А желания нет», - сказал Ловчев.