Бенитес: «Нужно забить быстрый гол в матче с «Реал Сосьедадом»

Главный тренер мадридского «Реала« Рафаэль Бенитес рассуждает о предстоящем матче 17-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада«.

«Своей хорошей игрой мы должны мотивировать болельщиков приходить на стадион. Если мы будет правильно относиться к делу, то стадион будет поддерживать нас. В матче с «Реал Сосьедадом» нам нужно забить быстрый гол, иначе придется вновь проявить характер. Практически все наши травмированные игроки вернулись в строй и мы сохраняем конкуренцию в составе», – заявил Бенитес.