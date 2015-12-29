Бенитес уверен в заговоре против него и Переса

Главный тренер мадридского «Реала« Рафаэль Бенитес считает, что критика в его адрес является спланированной.

«Против «Реала», меня и Флорентино Переса явно ведется кампания. Все, что происходит – спланированная акция. Но я знаю, как решать подобные проблемы. Мне нужно полностью сконцентрироваться на работе и ни на что не отвлекаться. Наша команда намного сильнее, чем о ней думают. И мы показали свою силу в некоторых матчах. Кампания против нас вполне очевидна. Мои отношения с игроками намного лучше, чем об этом пишут журналисты. Я не обращаю внимание на это, так как должен выжимать максимум из игроков. У меня в составе 24 игрока, поэтому 13 из них вынуждены оставаться в запасе. Людям кажется, что некоторые из игроков остаются в запасе из-за моих личностных решений, но это не так», – сказал Бенитес.

Напомним, что в последнее время ходит много слухов о грядущей отставке Бенитеса.