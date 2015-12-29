Бенитес выбирает между Хамесом и Иско в заявке «Реала» на матч с «Сосьедадом»

Главный тренер мадридского «Реала« Рафаэль Бенитес практически определился с заявкой команды на матч 17-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад«.

Ворота «Реала» будет защищать Кейлор Навас, в обороне сыграют Данило, Пепе, Рафаэль Варан и Марсело. Пару центральных полузащитников составят Тони Кроос и Лука Модрич. Атакующее трио составят Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Карим Бензема. Таким образом, Бенитесу осталось определиться лишь с позицией атакующего полузащитника. На нее претендуют Хамес Родригес и Иско.

Напомним, что матч «Реал» – «Реал Сосьедад» состоится 30 декабря в 18:00 мск.