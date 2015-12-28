Миранчук: «От Давыдова многого ждут, ему непросто»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук считает, что молодые игроки страдают от завышенных ожиданий болельщиков.

«От Давыдова действительно многого ждут, ему непросто. Стоит допустить ошибку, как начинается критика. Пример Давыдова показателен, любой молодой игрок может попасть в такую ситуацию, я все прекрасно понимаю. Хотелось бы попросить болельщиков не возносить нас до небес, чтобы потом самим не разочаровываться. Но это, наверное, невозможно», – сказал Миранчук.