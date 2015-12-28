«Реал» сделал предложение Моуринью

«Реал» начал переговоры с Жозе Моуринью, лишившимся недавно поста главного тренера в «Челси». Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес надеется на возвращение португальца и попытается его в этом убедить. Таким образом, Перес хочет заменить главного тренера команды Рафаэля Бенитеса, утратившего доверие руководства «сливочных». Окружение Моуринью уже получило конкретное предложение от представителей «Реала».

Напомним, португальский специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010-го по 2013-й год, став с ним чемпионом Испании, победителем Кубка и Суперкубка. Также под его руководством «Реал» трижды добирался до полуфинала Лиги чемпионов. Отметим, что в последнее время СМИ все чаще связывают имя Жозе Моуринью с «Манчестер Юнайтед».