Тарасов: «Не в курсе, имел ли тот матч, о котором я говорил, договорной характер»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что его слова о договорной встрече, произнесенные не так давно в одном из интервью, не являются абсолютной истиной. Игрок отметил, что он лишь догадывался о неспортивном характере того матча.

«В интервью речь шла о матче, который был очень давно. Мне и 20-ти лет на тот момент не исполнилось. Мне неизвестно, имел ли тот матч неспортивный характер. Домыслы, догадки – возможно. Но их нечем было подкрепить, это не предметный разговор. Меня никто не посвящал, ничего мне не рассказывал», – сказал Тарасов.

Напомним, что накануне глава Российского футбольного союза Виталий Мутко порекомендовал футболисту «Локомотива» не трепать языком, если он ему нечем подтвердить свои слова о договорном характере игры.