Гамшик: «Хочу стать героем Евро-2016 и выиграть «скудетто» с «Наполи»

Хавбек «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик поведал, какие цели он поставил перед собой на следующий год.

«У меня ест две цели на 2016-й год. Мне хотелось бы стать героем чемпионата Европы вместе со Словакией, а также осуществить мечту, завоевав первое место в чемпионат Италии с «Наполи».

Наша команда создана, чтобы бороться на всех фронтах. В нынешнем году я не забиваю так, как раньше, тем не менее, чувствуется, что моя роль важна для «Наполи». Мне необходимо поработать над исполнением пенальти», – сказал Гамшик.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти поединках Серии А, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Напомним, что Словакии предстоит сыграть со сборной России на групповом этапе Евро-2016.