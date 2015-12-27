Халк: «Мой друг стал есть снег, когда я ему сказал, что это вкусно»

Форвард «Зенита» Халк ответил на несколько вопросов на новогоднюю тематику, рассказав, как однажды разыграл своего друга, приехавшего в гости.

«Съесть 12 виноградин или поймать ртом 12 снежинок? И то, и другое было бы интересно. Снег – потому что это весело, а виноград, потому что он вкусный. Однажды я сказал другу, который приезжал сюда и очень хотел увидеть снег, что снег очень вкусный. Когда мы вышли на улицу, и он увидел снег, он сразу принялся его есть.

Отпраздновать с тренером или с Дедом Морозом? Мистер ко мне хорошо относится и уважает меня, но Санта-Клаус – это святое», – сказал Халк.