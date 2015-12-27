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    • Барбоза: «Надеюсь, в январе Измайлов будет играть в новом клубе»

    Барбоза: «Надеюсь, в январе Измайлов будет играть в новом клубе»

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился впечатлениями от игры российских игроков, выступающих в Португалии, а также рассказал, когда бывший полузащитник "Порту" и "Спортинга" Марат Измайлов сможет вернуться в футбол.

    – Кто из молодых российских игроков, выступающих в Португалии, за последнее время проявил себя ярче всего?

    – Вратарь "Браги" Станислав Крицюк. Все под впечатлением от его удачной игры в чемпионате и Лиге Европы. Если продолжит в том же духе, переход в более сильный клуб – не за горами.

    – Когда ждать новостей по Марату Измайлову?

    – Он тренируется. Надеюсь, уже в январе будет играть в новом клубе.

    – Измайлов на полгода приостановил карьеру из-за болезни младшего сына. Как здоровье ребенка?

    – Не хочу вдаваться в подробности личной жизни Марата. Скажу лишь, что сейчас все проблемы решены. Марат готов играть.

    – В России или Европе?

    – На данный момент шансы – 50 на 50.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2015 08:00
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