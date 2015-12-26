Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Ринат Билялетдинов: «Как можно общаться с таким человеком, как Чалый?!»

    Ринат Билялетдинов: «Как можно общаться с таким человеком, как Чалый?!»

    Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал утверждение на пост наставника казанской команды Валерия Чалого. Напомним, именно Чалый принял тренерские дела клуба после увольнения в сентябре Билялетдинова.

    – Сейчас готовлюсь к праздникам, только разобрался с документами после получения лицензии PRO. Поздравил ли Чалого? Как можно общаться с таким человеком?! Нет, конечно.

    –​ Ожидали, что его оставят в команде?

    – Не знаю ситуации, не интересовался, хотя у меня там сын играет. Сам Динияр мне не рассказал ни о чем, да и пока вы мне не сказали о том, что Чалого продлят, ничего и не знал. Сейчас мне не до «Рубина», у меня другие задачи. Не владею ситуацией и не собираюсь, честно говоря, владеть. Продлили его, значит, – продлили, видимо, были на то свои основания.

    –​ К вам предложения по работе поступают?

    – Конечно, какие-то предложения поступают, но хорошо, когда есть возможность выбора. Однако важно не переборщить – мне есть, что терять, уезжая из Москвы! Могу уехать, а потом вернуться, и место будет занято (смеется).

    Сами-то стремитесь к работе или есть желание отдохнуть, набраться сил?

    – Я и не уставал, собственно, только психологически вся ситуация давила. Но я не новичок в этом деле – вполне нормальная составная часть тренерской работы. Поэтому не могу сказать, что эти месяцы отдыхал, нагуливая жирок, не могу. Было время проанализировать все, посмотреть со стороны на свою работу, сделать определенные выводы на будущее – если вы это называете отдыхом, то… (смеется).

    Но все-таки находились без практики?

    – Аналитическая работа все-таки тоже важный элемент – заново просматривал весь календарный период, разбирался, чего сделали, чего не сделали. Это очень полезно! Конечно, можно посидеть, подождать, но мне уже немало лет – не старый тренер, конечно, но достаточно опытный. Те предложения, которые есть на руках, мне были бы интересны лет пять-десять назад, но через это я уже проходил. Сейчас не хочется хвататься за все подряд – нет такой необходимости взять и рвануть куда-нибудь. Здесь не финансовый момент, а тренерский, творческий. Через пять лет, если силы и желание останутся, можно будет вернуться к тем вариантам, которые сейчас неинтересны, –возраст будет подходящий (смеется). Тогда можно будет работать с минимальным количество психологического давления, но сейчас я возвращаться туда не хочу.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2015 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996524
    numo453107
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+