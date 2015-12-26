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    • Прядкин: «Долги перед судьями погасили, теперь планируем увеличить им зарплату»

    Прядкин: «Долги перед судьями погасили, теперь планируем увеличить им зарплату»

    Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о погашении всех задолженностей перед судьями, а также отметил, что арбитров ожидает повышение заработной платы.

    «Задолженности перед судьями полностью погашены, во многом благодаря траншу, переведенному в РФС Премьер-лигой. Запланировано поднятие зарплаты судьям. Их зарплаты не индексировались уже лет шесть.

    Планируется реформирование системы оплаты труда судей. Сейчас судья получает 90 тысяч рублей за игру», – сказал Прядкин.

    По появившейся ранее информации, работа судей, работающие на матчах РФПЛ, не оплачивалась с начала нынешнего сезона.

    Источник: ТАСС

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    26.12.2015 13:42
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1451129643
    Наверное, самой большой долг перед судьями был у ЦСКА. А Терек судьям вообще не обещал платить, только - спасибо.
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    Asbjorn
    1451130803
    90 т.р.,не много ли?
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    gennadiy
    1451145426
    Ну правильно,всем ужаться, а судьям зарплату повысить,доигрались в российский футбол,дальше опускаться некуда.
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    ologreds
    1694996524
    numo453094
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