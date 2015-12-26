Прядкин: «Долги перед судьями погасили, теперь планируем увеличить им зарплату»

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о погашении всех задолженностей перед судьями, а также отметил, что арбитров ожидает повышение заработной платы.

«Задолженности перед судьями полностью погашены, во многом благодаря траншу, переведенному в РФС Премьер-лигой. Запланировано поднятие зарплаты судьям. Их зарплаты не индексировались уже лет шесть.

Планируется реформирование системы оплаты труда судей. Сейчас судья получает 90 тысяч рублей за игру», – сказал Прядкин.

По появившейся ранее информации, работа судей, работающие на матчах РФПЛ, не оплачивалась с начала нынешнего сезона.