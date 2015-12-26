Алиев: «Доиграю в «Рухе» до конца чемпионата»

Полузащитник «Руха» Александр Алиев рассказал о возможных вариантах продолжения своей карьеры.

«У меня была договоренность, что я доиграю в «Рухе» до конца чемпионата, помогу им, потренируюсь и все. Пока у нас был такой уговор. Ни контракта, никаких других документов мы не заключали.

Если не будет никаких предложений от других клубов, то с удовольствием рассмотрю предложение «Руха».

Что касается приглашений из других команд, то конкретики пока никакой нет. Тем более, что недавно закончились чемпионаты, все ушли в отпуск. Есть агенты, которые занимаются этим вопросом и потом будут предлагать мне варианты», – сказал Алиев.

Напомним, что Алиев известен своими выступлениями за киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Днепр» и «Анжи».