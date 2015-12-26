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  • Тарасов: «В перерыве договорного матча с кавказской командой наплел тренеру, что мне плохо, на второй тайм не вышел»

Тарасов: «В перерыве договорного матча с кавказской командой наплел тренеру, что мне плохо, на второй тайм не вышел»

26 декабря 2015, 07:23
19

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, как он старался избежать участия в договорном матче.

«Встреча на выезде против кавказской команды. Ношусь весь первый тайм и не понимаю, почему никто из наших не обостряет игру.

В перерыве подошел один опытный игрок: «Ты что, не видишь, что происходит?» «Теперь вижу».

Тут же отправился к тренеру: наплел, что мне плохо, и на второй тайм не вышел. Не дай бог, когда-либо предложат сыграть договорняк», – посетовал Тарасов.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (19)
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Рулон Обоев
1451115245
В перерыве ко мне подошла моя жена Ольга Бузова и сказала: "Ты что, не видишь, что происходит?" "Теперь вижу".
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Merovingen
1451115966
Интересно, а почему он не уточнил название клуба, в котором это происходило? Или в каком году?
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Adios07
1451117812
Пиарится придурок
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Zeff
1451118622
Будем знать. Локо продажен, а Тарасов честный.
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Frozzen
1451122505
Это он про Томь
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hasek74
1451123449
К чему бы это он начал откровенничать...
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sidul1
1451124981
локо продажный
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narkozanos
1451127451
даже не удивило),локо уже шлак потерянный,после перерыва место 6-8 займут.
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Aztec58
1451128493
В каких матчах был заменен в перерыве? В двух. Первый: 2008г. «Спартак-Нальчик» – «Томь» – 1:1. Второй: 2012г. «Терек» – «Локомотив» – 3:1.
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жеха87
1451130788
а с Бузовой как договорился! ? Наверное за первый раз не меньше 1000 $ отдал!
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