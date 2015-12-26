Тарасов: «В перерыве договорного матча с кавказской командой наплел тренеру, что мне плохо, на второй тайм не вышел»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, как он старался избежать участия в договорном матче.

«Встреча на выезде против кавказской команды. Ношусь весь первый тайм и не понимаю, почему никто из наших не обостряет игру.

В перерыве подошел один опытный игрок: «Ты что, не видишь, что происходит?» «Теперь вижу».

Тут же отправился к тренеру: наплел, что мне плохо, и на второй тайм не вышел. Не дай бог, когда-либо предложат сыграть договорняк», – посетовал Тарасов.