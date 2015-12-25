Федун: «Спартак» двумя руками за возвращение пива на стадионы»

Владелец «Спартака« Леонид Федун прокомментировал поручение главы РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о возобновлении продажи пива на стадионах.

«Наш клуб, безусловно, двумя рукам за возможное возвращение пива на стадионы. Более того, одним из наших спонсоров уже является пивоваренная компания. Уверен, что болельщики также будут рады тому, что пиво полноценно вернется на спортивные мероприятия. Это привлечет дополнительные источники финансирования для клубов.

Я считаю, что в нашем клубе выстроена правильная политика по работе с болельщиками. Мне сложно сказать, как отреагируют на такое решение сами болельщики. Чтобы с фанатами не было проблем, с ними нужно работать и разговаривать. Мы в «Спартаке» постоянно занимаемся этим и находимся в контакте с нашими фанатами», – заявил Федун.