Судья Куликов признал свою ошибку в матче «Рубин» - «Спартак»

Арбитр из Саранска Сергей Куликов признал, что ошибочно не удалил вратаря "Рубина" Сергея Рыжикова в матче чемпионата России против "Спартака" (2:2).

"До матча "Рубин" - "Спартак" все было хорошо, серьезных ошибок не допускал. А вот в этой игре произошел момент, который стал предметом разбирательства. Я должен был удалить вратаря "Рубина" Рыжикова, который нарушил правила против нападающего "Спартака", но не сделал этого. С моей позиции этот эпизод был виден не очень, ошибся, чего уж тут говорить.

Инспектор матча поставил мне оценку 7.9. У нас введена новая оценочная система, по которой все, что ниже 8.0 считается школьной двойкой. Максимальная оценка - 10.0, что означает выдающееся судейство, 8.5, например, - оценка хорошо, ожидаемый уровень, 8.0 - нормально, но показатели нужно значительно улучшить. Раньше, чтобы получить "двойку" надо было очень хорошо постараться, а сейчас не покажешь желтую карточку игроку, которая должна быть для него второй, - все, считается серьезной ошибкой", - сказал Куликов.

Напомним, что в середине второго тайма форварда "Спартака" Квинси Промес убежал к воротам "Рубина", но в центре поля его сбил Рыжиков. Впрочем, Куликов проигнорировал этот эпизод и не наградил Рыжикова законной красной карточкой.