Чамберс намерен покинуть «Арсенал» и вернуться в «Саутгемптон»

Защитник "Арсенала" Калум Чамберс недоволен своим положением в команде.

Чамберс не имеет постоянной игровой практики, что его не устраивает. Ради того, чтобы чаще выходить на поле Чамберс готов вернуться в свой бывший клуб "Саутгемптон". Скорее всего, "святые" арендуют Чамберса до конца этого сезона.

Стоит отметить, что 20-летний Чамберс перешел в "Арсенал" летом 2014 года за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за "канониров" 11 матчей (3 в основе) и отдал 1 голевую передачу.