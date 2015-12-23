Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Кержаков: «Звали в Англию, но не хватило 3 матчей за сборную»

    Кержаков: «Звали в Англию, но не хватило 3 матчей за сборную»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своем предстоящем переходе в швейцарский "Цюрих".

    "Напрямую пообщаться с тренером "Цюриха" Сами Хююпя не удалось, только посредством интернета. Да и то я бы не называл это глубоким общением. Я увидел его письмо, в котором финский специалист поприветствовал меня и признался, что еще в свою бытность главным тренером "Байера" хотел меня пригласить в свою команду.

    Предложение швейцарского клуба было практически первым, но не единственным. Были предложения из разных стран – команды, естественно, называть не буду. Скажу лишь, что в самом начале мною интересовался клуб из английской премьер-лиги. Но для того, чтобы оформить рабочую визу, мне не хватило трех игр за национальную сборную. Поэтому этот вариант не рассматривался", – сказал Кержаков.

    Напомним, что Кержаков перейдет в "Цюрих" на правах аренды, которая рассчитана до лета 2016 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2015 19:53
    Рекомендуем
    Комментарии (34)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Лыков
    1450893656
    В деле мы его видели
    Ответить
    Schicko_008
    1450894745
    Александр Кержаков (33 года), 194 гола за клубы, 30 голов за сборную, итого: 224 гола за карьеру. Для сравнения из ныне играющих: Кака (33 года), 194 + 29 = 223 Кураньи (33 года), 200 +19 = 219 Робиньо (31 год) 196 + 30 = 226 Адебайор (31 год) 176 + 29 = 205 Роббен (31 год) 176 + 28 = 204 Савиола (34 года) 213 + 11 = 224 Анелька (36 лет) 210 +14 = 224 Крауч (34 года) 186 + 22 = 208 Паласио (33 года) 199 + 3 = 202
    Ответить
    DIDI 23
    1450905112
    Вот он барьер для гастарбайтеров: Количество игр сыгранных за сборную свой страны. А, мы весь хлам скупаем.
    Ответить
    Fandorine
    1450939264
    Мог бы 3 гола в FIFA16 добрать.
    Ответить
    KuPe4iK
    1450963779
    Если ему не хватило,то Кокорину и мечтать
    Ответить
    nim-
    1451074500
    Жаль Кержа.
    Ответить
    ologreds
    1694996538
    numo452871
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+