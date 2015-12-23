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    Орлов: «Зенит» не прочь заполучить Жиркова и Кокорина»

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, кого планирует приобрести «Зенит».

    «Селекционный отдел «Зенита» занят поиском новых футболистов, это не секрет. Даже называлась цифра — требуется три новых футболиста. Переговоры ведутся, сине-бело-голубые не прочь заполучить и Жиркова, и Кокорина, еще есть ряд кандидатур. От трансферной политики зависит очень многое.

    Те же Жирков и Кокорин летом станут свободными агентами, поэтому выгоднее будет получить их бесплатно. Но нужен ли будет тот же Жирков через полгода? Сейчас он, безусловно, усилил бы «Зенит», левый полузащитник — слабая позиция в составе сине-бело-голубых», - сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    23.12.2015 15:42
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    Комментарии (11)
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    С-Пб on-line
    1450876255
    Один был хорош лет пять назад, у второго лишь банька да тёл ки на уме. Вывод: оба не ко двору Зениту!
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    Zeff
    1450879203
    Не нужен нам такой Зенит!
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    yanedo
    1450880874
    Орлов пургу несёт полную
    Ответить
    APchelov
    1450883866
    Геннадий Сергеич, иди в отпуск! Дай от тебя отдохнуть
    Ответить
    headdevil
    1450904984
    Черышев и Нойштедтер- вот кто нужен. А Жирков давно сдулся, а Кокорин и не надувался...
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    nim-
    1451074618
    Шаву и Кержа скинули, а Жиркова им подавай. Поехавшие.
    Ответить
    ologreds
    1694996540
    numo452849
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