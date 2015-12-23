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  • Халк: «Русское Эль Класико» против «Спартака» было лучшим матчем года»

Халк: «Русское Эль Класико» против «Спартака» было лучшим матчем года»

23 декабря 2015, 14:00
6

Нападающий «Зенита» Халк признался, что он очень доволен тем, что его признали лучшим игроком РФПЛ.

– Премия еженедельника «Футбол» – это аналог «Золотого мяча», который вручал «Франс футбол», а теперь и ФИФА, но только для футболистов, выступающих в России. Других национальных премий у нас в стране сейчас не существует, а значит, вы официально признаны лучшим игроком России. Что это значит для вас?

– Очень благодарен за то, что мне вручили эту премию. Очень приятно, когда ты находишься в другой стране и можешь приносить столько радости болельщикам, становиться идолом для многих-многих людей. Я здесь играю четыре сезона, и здорово, что мне удалось достичь таких высот. Поэтому я могу сказать: мне лестно и очень приятно.

– Как бы выглядела ваша тройка, если бы вы были журналистом?

– Мне сложно назвать конкретно трех игроков. Я думаю, многие журналисты смотрели по статистике, оценивали, что и как сделал каждый игрок в конкретном матче. Я бы, во всяком случае, делал именно так. И поэтому, чтобы назвать три конкретных имени, мне бы пришлось провести много времени за компьютером, посмотреть статистику игр и все проанализировать.

– Иногда люди больше полагаются не на цифры, а на эмоции. Самый яркий ваш матч уходящего 2015 года?

– Было достаточно много важных и хороших игр. Но я бы назвал «Русское Эль Класико» против «Спартака», матчи с ЦСКА и с «Динамо». Те игры, где я хорошо показал себя и многое решил, отдавая голевые передачи и забивая голы.

– Самый красивый ваш гол в России, видеозапись которого вы с гордостью бы показали игрокам сборной Бразилии?

– Я думал, что забил много красивых голов за этот год. Но, пожалуй, самый интересный был забит в матче против «Севильи», когда мы играли в Лиге Европы. Помните тот удар издалека? Он и мне понравился.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Халк
Комментарии (6)
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Каратель помойников
1450874511
кто бы что не говорил,и как бы не поносил Спартак,но игроки всех команд настраиваются на игру со Спартаком по особому,что нельзы сказать про "титулованый кабинет"
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Zeff
1450877981
Спартак нужно обыгрывать с крупным счетом. Вот 6:0 ещё не было.
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V For Vendetta
1450880281
Русское эль классико ? спасибо Халк давно так не смеялся ))))
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pashaimmortal
1450887328
зенит - спартак "русское эль-классико"??? он что то путает...
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headdevil
1450905204
Спартак уже давно не входит формат Эль-Классик всяких
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