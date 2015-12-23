Перес может вернуть Моуринью в «Реал»

Увольнение Жозе Моуринью из «Челси» подняло волну слухов о его дальнейшей карьере. Одним из вариантов ее продолжения считается мадридский «Реал», в котором португалец успешно работал с 2010 по 2013 годы. Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес готов в ближайшее время уволить нынешнего наставника команды Рафаэля Бенитеса, чьей работой недовольны, в первую очередь, звездные игроки клуба.

Напомним, что ранее агент Моуринью опроверг информацию о переговорах с руководством «Манчестер Юнайтед».