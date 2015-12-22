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    • Мутко: «Мы не можем контролировать, кто купит билеты на Евро-2016»

    Мутко: «Мы не можем контролировать, кто купит билеты на Евро-2016»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что российские футбольные власти должны иметь возможность контролировать продажу билетов на матчи национальной сборной на Евро-2016.

    «Нужно разобраться с билетами, там система такая: только тысячу билетов отдают РФС для «футбольной семьи». Остальные идут на сайт УЕФА, и мы не контролируем, кто там их покупает. Во время чемпионата Европы в 2008 году нам удалось забрать билеты самим и в России распространять их. Тогда мы примерно понимали, кто едет на Евро. А на сайте УЕФА мы не можем контролировать, кто их будет покупать. А отвечать за поведение болельщиков придется нам. Постараемся что-то сделать по этому вопросу», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    22.12.2015 20:49
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