Анчелотти назвал имя первого игрока, которого он хочет купить в «Баварию»

Будущий главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уже имеет трансферные планы.

Сообщается, что итальянский специалист хотел бы видеть в составе мюнхенцев нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина. Хочет ли сам Игуаин перебираться в Германию, остается неизвестным.

В нынешнем сезоне Серии А аргентинец сыграл 17 матчей, в которых 16 раз поразил ворота соперников «Наполи» и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 47 миллионов евро, а действующий контракт Игуаина с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2018 года.