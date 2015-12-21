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    • Тарханов: «Фернандес в каких-то компонентах сильнее Смольникова»

    Тарханов: «Фернандес в каких-то компонентах сильнее Смольникова»

    Известный российский специалист Александр Тарханов считает, что сборной России нужны натурализованные футболисты.

    «В массовом порядке - нет, но точечное усиление может быть полезно. Я двумя руками за натурализацию Фернандеса. Защитник ЦСКА в каких-то компонентах сильнее Игоря Смольникова.

    Приглашать в сборную России человека, не говорящего по-русски? Это для меня тоже загадка. В ЦСКА очень сильный российский костяк, а наш великий и могучий осваивается при общении влет», - сказал Тарханов.

    Напомним, что некоторое время назад остро поднялся вопрос о возможной натурализации нескольких иностранцев для сборной России перед стартом Евро-2016 во Франции.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.12.2015 15:27
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