Слуцкий: «На мартовский сбор можем пригласить натурализованных игроков»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий признался, что вариант с приглашением натурализованных игроков в сборную вполне возможен.

«Я много кому звоню. Это частные вещи. Сформулирую так: на данный момент мы действительно рассматриваем варианты приглашения на мартовский сбор натурализованных игроков с российским паспортом. Чем все закончится? Когда в марте объявим состав, узнаете. Это касается любого игрока, который на тот момент будет иметь российский паспорт.



Думаю, все-таки у нас внутри сборной, пусть и за короткий период времени, сложились определенные отношения. Они сводятся вот к чему: если что-то сможет сделать сборную сильнее, я смогу убедить футболистов, что это важно и необходимо. Сделать сильнее не впрямую — мол, выйдет Гильерме, а не Акинфеев, и команда станет лучше, — а в целом, по уровню тренировочной работы, конкуренции и так далее. Повторяю: я продолжу вызывать игроков, которые на данный момент сильнее других. А какие у них корни, не будет иметь никакого значения», - сказал Слуцкий.