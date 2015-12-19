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    • Газзаев: «Организовать совместный чемпионат России и Украины не удалось из-за политики»

    Газзаев: «Организовать совместный чемпионат России и Украины не удалось из-за политики»

    Директор организационного комитета Объединенной футбольной лиги Валерий Газзаев считает, что работа ОФЛ принесла российскому футболу пользу.

    «Оргкомитет ОФЛ выполнил задачи, которые ставили перед ним учредители. Организовать совместный чемпионат России и Украины не удалось по политическим мотивам, хотя мы довели проект до финальной стадии, оставался последний шаг», – говорит Газзаев.

    По его словам, оргкомитет ОФЛ еще в 2014 выступил с программой реорганизации российского футбола.

    «И тогда наш оргкомитет взялся за реорганизацию российского футбола, которая, по нашему мнению, не терпела отлагательства. И предложили свою программу еще в 2014 году. А руководство российского футбола отделывалось лишь популистскими заявлениями и зашевелилось только сегодня, когда тему поднял президент страны. Приятно сознавать, что создание ОФЛ принесло пользу российскому футболу, огромная работа, проделанная нами, одобрена виднейшими отечественными специалистами на различных государственных уровнях. И теперь со спокойной душой мы лигу можем закрыть. Мои личные планы? У меня много интересных предложений, но выбор сделаю уже в новом году».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2015 01:43
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    Комментарии (2)
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    Диктор
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    Достал ты уже со своими хохлами.
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