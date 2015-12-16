В случае чемпионства «Лестера» Раньери получит 1,7 миллиона премиальных

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери получит 1,7 миллиона фунтов премиальных в том случае, если клуб выиграет АПЛ.

Сообщается, что в контракте наставника с клубом есть условие, согласно которому Раньери по итогам сезона получит 100 тысяч фунтов премии за каждое место выше 17-го. Таким образом, чемпионство принесет специалисту 1,7 миллиона.

Напомним, после 16-и туров АПЛ «Лестер» занимает первую строчку в таблице, опережая «Арсенал» на два очка, а "Манчестер Сити" - на три.