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    Мелкадзе останется в «Спартаке» до 2019 года

    Нападающий Георгий Мелкадзе поставил свою подпись под новым контрактом с московским «Спартаком». Соглашение будет действовать до 31 мая 2019 года.

    В текущем сезоне 18-летний футболист выходил на поле в составе «Спартака-2» в 14 матчах, в которых он отметился четырьмя голами. В юношеской лиге УЕФА за молодежную команду сыграл в трех матчах и забил один гол. В прошлом сезоне Георгий дважды выходил на замену в домашних матчах за первую команду — с ЦСКА и «Амкаром».

    Стоит отметить, что в 2015 году в составе сборной России Мелкадзе стал серебряным призером юношеского чемпионата Европы в Греции среди игроков до 19 лет.

    По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость Мелкадзе оценивается в 350 тысяч евро.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.12.2015 09:04
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    Комментарии (2)
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    kidd-75
    1450257142
    Ето хто ващеее? Мармеладзе, песни поет и пишет? Может Марцваладзе брат?
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    ologreds
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